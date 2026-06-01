Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

Resumen para apurados
- El transporte en Tucumán afronta una semana clave ante el vencimiento del plazo este jueves 4 para que las empresas depositen los salarios completos a los choferes de la UTA.
- La tensión creció tras el rechazo del gremio UTA a la propuesta patronal de pagar el sueldo de mayo en tres cuotas y el aguinaldo desdoblado, exigiendo un pago único y legal.
- El riesgo de paro de colectivos presiona por un aumento del boleto de $1.250 a $2.400, solicitado por empresarios debido a la crisis del sector pero rechazado por concejales.
Comienza hoy una semana decisiva para el transporte público de Tucumán. El próximo jueves 4 se convirtió en un día clave dado que entonces vence el plazo legal para que las empresas depositen los salarios de los choferes y trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en medio de un escenario de tensión.
La situación quedó expuesta el pasado viernes, luego de que el gremio rechazara la propuesta presentada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para abonar los haberes de mayo en tres cuotas. El esquema planteado contemplaba pagos el 5, 12 y 19 de junio, además de un aguinaldo dividido entre junio, julio y agosto.
Tras el encuentro realizado en la sede empresaria, ambas partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, con el objetivo de continuar las negociaciones y analizar alternativas. Sin embargo, desde UTA ratificaron que exigirán el pago completo y dentro de los plazos legales.
“El sueldo tiene que estar depositado hasta el jueves y en una sola cuota”, afirmó el secretario general del gremio, César González. El dirigente recordó que el último salario ya había sido abonado en forma desdoblada y sostuvo que esa modalidad generó inconvenientes para los trabajadores.
Situación crítica
Desde Aetat, en tanto, insistieron en que la situación financiera del sector es crítica. El vicepresidente de la entidad, Jorge Berretta, sostuvo que la propuesta buscaba garantizar la continuidad del servicio y preservar las fuentes laborales. Además, reclamó una actualización de la tarifa urbana, actualmente fijada en $1.250, y cuestionó la demora del Concejo Deliberante capitalino en tratar el pedido de incremento.
Según los empresarios, el estudio de costos presentado ubica el boleto urbano en torno a los $2.400. También remarcaron que los subsidios provinciales resultan fundamentales para sostener el funcionamiento del sistema.
Los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical), en tanto, rechazaron el pedido de aumento para el transporte público. “Está en marcha la coreografía de la suba del boleto y la amenaza a los trabajadores de pagarles el sueldo en diferido es la última carta. Nos quieren llevar de las narices a votar un aumento que no vamos a convalidar”, cuestionaron.