Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

Los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical), en tanto, rechazaron el pedido de aumento para el transporte público. “Está en marcha la coreografía de la suba del boleto y la amenaza a los trabajadores de pagarles el sueldo en diferido es la última carta. Nos quieren llevar de las narices a votar un aumento que no vamos a convalidar”, cuestionaron.