Primera Nacional: se confirmó el árbitro para San Martín ante Midland, con un dato estadístico que ilusiona

Resumen para apurados
- La AFA designó a Álvaro Carranza como árbitro para el partido de San Martín ante Midland este domingo en la Primera Nacional, por contar con un historial favorable para el club.
- El historial indica que con Carranza San Martín marcha invicto con dos triunfos y dos empates. El árbitro cordobés estará secundado por Romero, Schneller y Gutiérrez.
- La designación de Carranza, un árbitro en ascenso que debutó en Primera División, genera optimismo en el equipo tucumano de cara a consolidar su rendimiento en el torneo.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la próxima jornada de la Primera Nacional, y San Martín ya conoce a las autoridades que regularán su compromiso ante Midland, programado para este domingo a las 16 en condición de visitante.
El árbitro principal asignado es Álvaro Carranza. Su presencia en el campo de juego trae registros sumamente positivos para el conjunto tucumano: estuvo a cargo de las acciones de San Martín en cuatro oportunidades, encuentros en los que el "Santo" se mantiene invicto con un saldo de dos victorias y dos empates.
El colegiado cordobés estará acompañado en las bandas por Diego Romero como asistente 1 y Alejandro Schneller como asistente 2, mientras que Gabriel Gutiérrez completará la terna como cuarto árbitro.
Con una carrera en franco ascenso, Carranza se desempeña en la Primera Nacional desde la temporada 2023. Entre ese año y 2025, alternó de manera simultánea la conducción de partidos de la segunda categoría con compromisos del Torneo Federal A. Su rendimiento y regularidad le valieron el salto definitivo hacia la máxima categoría del fútbol argentino, habiendo concretado su debut oficial en la Primera División durante la presente temporada.