Primera Nacional: se confirmó el árbitro para San Martín ante Midland, con un dato estadístico que ilusiona

Con una carrera en franco ascenso, Carranza se desempeña en la Primera Nacional desde la temporada 2023. Entre ese año y 2025, alternó de manera simultánea la conducción de partidos de la segunda categoría con compromisos del Torneo Federal A. Su rendimiento y regularidad le valieron el salto definitivo hacia la máxima categoría del fútbol argentino, habiendo concretado su debut oficial en la Primera División durante la presente temporada.