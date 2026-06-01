Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Resumen para apurados
- La banda mexicana Los Ángeles Azules realizó una exitosa gira en Buenos Aires, Córdoba y Rosario en junio de 2026 para consolidar su histórico vínculo con el público argentino.
- Con espectáculos agotados y 17 músicos en escena, el grupo sumó a invitados locales como Emilia Mernes y Pablo Lescano, evocando su relación con el país iniciada en los años 90.
- La banda se prepara para un hito internacional al ser seleccionada por la FIFA para interpretar la canción oficial de apertura del Mundial de México el próximo 11 de junio.
Los Ángeles Azules volvieron a confirmar su estrecho vínculo con el público argentino durante una nueva gira por el país, en la que repasaron buena parte de su repertorio histórico y celebraron una trayectoria que los mantiene entre los principales referentes de la música latina.
Tras su paso por Córdoba, la emblemática formación mexicana protagonizó tres multitudinarias presentaciones que ratificaron la vigencia de una propuesta capaz de atravesar generaciones. El recorrido incluyó un concierto en el Quality Arena cordobés y dos funciones con localidades agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, antes de cerrar su visita a la Argentina con una actuación en Rosario. En cada escala, la agrupación desplegó un espectáculo apoyado en sus grandes clásicos, una producción visual de alto nivel y una puesta sonora que volvió a ser uno de sus puntos fuertes.
Con 17 músicos sobre el escenario, la banda encabezada por los hermanos Elías “El Doc” Mejía Avante y Jorge Mejía Avante ofreció un repertorio en el que no faltaron canciones que marcaron a varias generaciones de latinoamericanos, entre ellas Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, La Hice Llorar y 20 Rosas. Las pantallas gigantes exhibieron imágenes y referencias vinculadas con México, mientras que las luces y el sonido acompañaron cada momento de una presentación concebida para el baile y la celebración.
Décadas
La relación entre Los Ángeles Azules y la Argentina tiene una historia de varias décadas. Jorge Mejía Avante recordó que el grupo encontró una recepción especialmente cálida desde sus primeras visitas al país. “Estamos muy contentos. La primera vez que vinimos a Argentina pisamos Salta y Jujuy y nos recibieron muy bien”, señaló.
Según relató, el desembarco en Buenos Aires se produjo a mediados de los años 90 y marcó un punto de inflexión para la banda. “Cuando entramos a Buenos Aires en el 96, lo grabamos y entró. En el 97 ya estábamos en todos los boliches bailantas, en el Estudio 54 en Pilar, en todos lados”, rememoró. Aquella experiencia terminó consolidando una relación que se mantiene hasta la actualidad. “Y de ahí nos dijeron que Los Ángeles Azules habían llegado a Argentina para quedarse”, agregó.
Uno de los aspectos distintivos de los conciertos fue la participación de artistas invitados, una práctica que la agrupación viene desarrollando desde hace años a partir de sus exitosos proyectos de colaboraciones. Esa política artística quedó reflejada también durante esta visita al país.
En uno de los shows porteños compartieron escenario con el cantante chileno Américo para interpretar Cómo Te Voy a Olvidar y 20 Rosas. Más tarde se sumó Yami Safdie para una versión de Las Maravillas de la Vida. El repertorio también incluyó composiciones de los primeros tiempos del grupo, como La Cumbia del Acordeón y Cumbia a la Gente, además de otros clásicos infaltables como Mi Niña Mujer y Amigos Nada Más.
Hacia el tramo final del espectáculo aparecieron Pablo Lescano y Emilia Mernes, quienes participaron en La Cumbia del Infinito y Perdonarte, ¿Para Qué?, respectivamente. El cierre quedó reservado para dos de las canciones más celebradas por el público: Mis Sentimientos y 17 Años.
Mientras continúa sumando hitos a su extensa carrera, el grupo mexicano ya tiene por delante un desafío de alcance internacional. Jorge Mejía Avante reveló que la FIFA eligió a la banda para formar parte de la ceremonia inaugural de la próxima Copa del Mundo. “La FIFA estaba buscando un grupo que representara el Mundial en México y dieron con Los Ángeles Azules”, explicó. Según contó, tras un acuerdo con su compañía recibieron la propuesta para interpretar el tema oficial de la apertura. “Por eso el 11 de junio estaremos en el Estadio Ciudad de México, representando a nuestro país e inaugurando el torneo con Belinda”, anunció.
Más allá de los reconocimientos y de los escenarios cada vez más grandes, el músico sostuvo que la esencia del grupo sigue siendo la misma: brindar alegría. “Queremos que toda la gente se ponga alegre. Hay mucha gente que dejó de trabajar para venir al evento. Con todo lo que podemos darles es que vengan acá a bailar con Los Ángeles Azules”, cerró.