Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Mientras continúa sumando hitos a su extensa carrera, el grupo mexicano ya tiene por delante un desafío de alcance internacional. Jorge Mejía Avante reveló que la FIFA eligió a la banda para formar parte de la ceremonia inaugural de la próxima Copa del Mundo. “La FIFA estaba buscando un grupo que representara el Mundial en México y dieron con Los Ángeles Azules”, explicó. Según contó, tras un acuerdo con su compañía recibieron la propuesta para interpretar el tema oficial de la apertura. “Por eso el 11 de junio estaremos en el Estadio Ciudad de México, representando a nuestro país e inaugurando el torneo con Belinda”, anunció.