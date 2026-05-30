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En jornada doble, San Martín y Los Tarcos buscan la corona del Regional ante los salteños

La etapa decisiva de la inédita primera edición del certamen interprovincial se disputará este domingo en doble turno. Las semifinales se juegan por la mañana; la gran final por el título, por la tarde.

CANDIDATO. San Martín ya venció en la fase regular a los dos equipos salteños presentes en la etapa final.
CANDIDATO. San Martín ya venció en la fase regular a los dos equipos salteños presentes en la etapa final. Prensa CASM
30 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • Este domingo, San Martín y Los Tarcos definen en Tucumán el primer Torneo Regional de hockey masculino ante equipos salteños para coronar al mejor club del norte del país.
  • El certamen interprovincial, creado para potenciar la rama masculina, se define en jornada doble con semifinales por la mañana y la final por la tarde en Tucumán Rugby.
  • Esta alianza entre Tucumán y Salta amplía el calendario y marca un precedente clave para elevar el nivel de juego y la estructura del hockey de caballeros en la región.
Resumen generado con IA

Tras la apasionante definición del torneo de Damas, llega el turno de los varones. El flamante Torneo Regional, organizado en conjunto por la Asociación Tucumana y la Asociación Salteña de Hockey, entra en su etapa decisiva con una intensa jornada doble que promete emociones desde temprano y coronará al mejor equipo del norte.

Este certamen transita por su primera edición, una iniciativa con la que ambas entidades rectoras buscan otorgarle un necesario salto de calidad y mayor competitividad a la rama de caballeros. Históricamente, la cantidad de clubes que presentan equipos masculinos en Primera División es significativamente menor en comparación con el gran caudal de la categoría femenina en ambas provincias. Ante esta realidad, la alianza interprovincial surgió como una respuesta ideal para ampliar el calendario y potenciar el nivel de los jugadores de la región.

Luego de las cuatro fechas de la fase clasificatoria que se disputaron durante los meses de marzo y abril, San Martín y Los Tarcos finalizaron como los dos mejores representantes de nuestra provincia, logrando el ansiado boleto a las semifinales. Hoy, a partir de las 10, ambos saldrán a la cancha en busca del pasaje a la gran final, enfrentando a los dos clubes salteños de mejor rendimiento en esa etapa inicial.

La acción de las semifinales se repartirá en dos escenarios. En cancha de Tucumán Rugby, el “Santo” medirá fuerzas ante Cachorros. El conjunto de La Ciudadela llega con el traje de candidato tras haber goleado 4-0 a este mismo rival en la fase regular. En paralelo, en Natación y Gimnasia, Los Tarcos asumirá un duro desafío frente a Popeye. Los “Espinacas” se perfilan como los otros grandes favoritos del cuadro, avalados por el contundente 5-1 que le propinaron al elenco “rojo” semanas atrás.

Los ganadores de ambos cruces matutinos obtendrán el derecho de disputar el partido por el título, programado para las 16:30 en las instalaciones de Tucumán Rugby.

Por su parte, la lucha por el honor del quinto al octavo puesto se trasladará por completo a tierras salteñas. Allí, por la mañana se cruzarán Jockey Club de Salta ante Cardenales, y Atlético Tucumán frente a Gimnasia y Tiro, para definir en el segundo turno el ordenamiento definitivo del campeonato.

Temas Los Tarcos Rugby Club
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