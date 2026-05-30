En jornada doble, San Martín y Los Tarcos buscan la corona del Regional ante los salteños

Este certamen transita por su primera edición, una iniciativa con la que ambas entidades rectoras buscan otorgarle un necesario salto de calidad y mayor competitividad a la rama de caballeros. Históricamente, la cantidad de clubes que presentan equipos masculinos en Primera División es significativamente menor en comparación con el gran caudal de la categoría femenina en ambas provincias. Ante esta realidad, la alianza interprovincial surgió como una respuesta ideal para ampliar el calendario y potenciar el nivel de los jugadores de la región.