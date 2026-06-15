Definen de cuánto será el aumento del boleto en San Miguel de Tucumán: a cuánto podría llegar el pasaje

El inicio de la semana hábil no sólo traerá definiciones en cuanto al pasaje, en caso de que la comisión de Transporte emita un dictamen. También podría determinarse el orden del día de la próxima sesión. Es que los martes es el día que tienen agendado las autoridades del cuerpo municipal y los jefes de las distintas bancadas para celebrar las reuniones de Labor Parlamentaria, donde se discuten los asuntos a debatir en cada sesión.