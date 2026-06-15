Definen de cuánto será el aumento del boleto en San Miguel de Tucumán: a cuánto podría llegar el pasaje

Resumen para apurados
- La comisión de Transporte de San Miguel de Tucumán emitirá este martes un dictamen para definir el aumento del boleto urbano de colectivos, que se votaría este jueves.
- El boleto subiría de $1.250 a $1.600 o $1.700 por la inflación acumulada. El sector empresario (Aetat) pretendía llevarlo a $2.400 según sus estudios de costos de abril.
- El oficialismo prevé sancionar la norma esta semana pese al rechazo de algunos ediles, lo que aliviará la presión de las empresas pero impactará en el bolsillo de los usuarios.
Se viene una jornada de definiciones en el Concejo Deliberante de la Capital. Se espera que este martes la comisión de Transporte emita el dictamen para la ordenanza que fijará el nuevo precio del boleto urbano, con miras a la sesión prevista para este jueves.
La expectativa está centrada en qué porcentaje de incremento incluirá el grupo de trabajo encabezado por el oficialista José María Franco. “Se habla de un monto de $1.600 o $1.700. Esto deviene del período inflacionario que hubo desde noviembre u octubre, que fue cuando se dio el último incremento tarifario”, había explicado días atrás el presidente del órgano municipal, Fernando Arturo Juri.
Si bien la actualización implicaría una suba de hasta el 36% (hoy el boleto urbano cuesta $1.250), la cifra está por debajo de los casi $2.400 que había estimado la Asociación de Empresarios el Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) en el estudio de costos presentado a finales de abril.
En el oficialismo habrían tenido la intención de sesionar la semana pasada, pero al bloque del PJ le costó reunir los votos para llevar el tema al recinto. Según fuentes de Monteagudo y San Martín, finalmente está todo dado para remitir la ordenanza sancionada al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), más allá de que algunos ediles anticiparon su rechazo a todo tipo de suba.
El viernes pasado, en el marco de la cuarta audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán, Juri fue consultado respecto al boleto. “En principio, tendríamos sesión la semana que viene (por esta). Entre los temas que vamos a tratar estaría este, el del incremento tarifario”, señaló el peronista en esa ocasión.
Juri reiteró que el análisis del costo se llevó adelante a partir del estudio de “todas las variables” e informó que la comisión a cargo de Franco mantuvo reuniones con Aetat y con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). Además, los ediles recibieron al secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Carlos Arnedo.
El inicio de la semana hábil no sólo traerá definiciones en cuanto al pasaje, en caso de que la comisión de Transporte emita un dictamen. También podría determinarse el orden del día de la próxima sesión. Es que los martes es el día que tienen agendado las autoridades del cuerpo municipal y los jefes de las distintas bancadas para celebrar las reuniones de Labor Parlamentaria, donde se discuten los asuntos a debatir en cada sesión.