Enrique Romero: "El transporte tiene neumonía bilateral y pretenden curarlo con una aspirina"

El sistema de transporte público de pasajeros en Tucumán entró en una fase crítica de la que no saldrá con parches tarifarios. Con la crudeza que lo caracteriza, Enrique Romero, ex director de Transporte de la Provincia, analizó la realidad del sector y lanzó una advertencia lapidaria: "El transporte está con neumonía bilateral y pretenden curarlo con una aspirineta, que es el aumento de tarifa", afirmó.