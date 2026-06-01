Los otros eslabones que intervienen en el transporte aéreo de droga

Todos los caminos analizados en diferentes expedientes llevan al mismo final. Los narcos contratan pilotos jóvenes bolivianos y, en la mayoría de los casos, son acompañados por otra persona de suma confianza de los líderes de las organizaciones. Si bien es cierto que en el vecino país existe un registro oficial de aeronavegantes, los controles no serían tan estrictos como los de Argentina. “Aquí no puede volar cualquiera. Tiene que cumplir numerosos requisitos y, por ejemplo, acumular más de 1.000 horas de vuelo, mientras que en otros países consiguen la habilitación con 200 horas”, explicó un piloto.