Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026

Los Mundiales también empiezan a jugarse lejos de la pelota. Mucho antes del debut frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, la selección argentina tomó una decisión que considera parte de la competencia: dónde vivir, entrenarse y atravesar un mes de máxima tensión sin que el entorno del Mundial 2026 altere lo esencial. Y ese plan ya empezó.