Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni y la AFA eligieron Kansas City como sede del búnker para el Mundial 2026 buscando optimizar la logística y el rendimiento del plantel antes del debut ante Argelia.
- La base contará con el moderno centro Compass Minerals y el Hotel Origin. El plan replica la estrategia de aislamiento de Qatar 2022, sumando laboratorios y tecnología de avanzada.
- La ubicación céntrica en EE.UU. reducirá el desgaste por traslados. Este enfoque técnico prioriza la cohesión grupal y la recuperación física para defender el título mundial.
Los Mundiales también empiezan a jugarse lejos de la pelota. Mucho antes del debut frente a Argelia en el Arrowhead Stadium, la selección argentina tomó una decisión que considera parte de la competencia: dónde vivir, entrenarse y atravesar un mes de máxima tensión sin que el entorno del Mundial 2026 altere lo esencial. Y ese plan ya empezó.
El plantel de Lionel Scaloni ya se instaló en Kansas City, ciudad elegida como base operativa durante la fase inicial de la Copa del Mundo. Más que una concentración tradicional, el cuerpo técnico pensó un ecosistema diseñado para el rendimiento. Un verdadero búnker mundialista.
La elección no fue casual. Responde a una lógica que Scaloni viene consolidando desde Qatar 2022: minimizar el desgaste, reducir el ruido externo y construir un espacio favorable para la convivencia. En un Mundial atravesado por distancias gigantescas y una logística compleja, los detalles también compiten.
Por eso el cuartel general argentino tiene dos núcleos centrales. Por un lado, el Hotel Origin, un alojamiento boutique de 118 habitaciones inaugurado en 2024, donde se hospeda la delegación. Por el otro, el Compass Minerals National Performance Center, centro de entrenamiento del Sporting Kansas City y uno de los complejos de alto rendimiento más avanzados de Estados Unidos.
El predio ocupa 21 hectáreas y cuenta con tres canchas de césped natural y dos sintéticas iluminadas. Además tiene un pabellón de dos plantas con salas tácticas, laboratorios, áreas médicas y espacios de observación.
La infraestructura va mucho más allá del entrenamiento: crioterapia, cámaras hiperbáricas, neuropsicología aplicada al deporte, recuperación muscular, salas de masajes y un gimnasio equipado con tecnología similar a la utilizada por los grandes clubes europeos.
Incluso los vestuarios fueron adaptados para la llegada argentina con detalles personalizados: escudos de AFA en pantallas internas, estaciones individuales para cada futbolista y espacios integrados para análisis de rendimiento. Más que un predio, parece un laboratorio, y eso explica buena parte de la decisión.
Scaloni nunca entendió la preparación de un Mundial solamente desde lo táctico. Siempre la pensó como una gestión del entorno. En Qatar apostó al aislamiento en la Universidad de Doha y ahora parece repetir la fórmula.
Kansas ofrece ventajas concretas: ubicación estratégica en el centro del mapa estadounidense, menor exposición mediática que ciudades como Miami, Dallas o Los Ángeles y una logística mucho más amigable para un plantel que intentará defender el título bajo una presión inevitablemente mayor.
No es un detalle menor que además el debut frente a Argelia se juegue justamente allí. Llegar al estreno sin traslados largos ni cambios de base puede parecer mínimo, pero en torneos de este tipo pocas cosas son realmente pequeñas.
Un estudio exhaustivo antes de elegir Kansas como sede
Detrás de la elección hubo recorridas, inspecciones y análisis. Una delegación amplia de AFA (integrada por médicos, seguridad, comunicación, utileros y personal administrativo) visitó previamente cada instalación antes de aprobarla.
Argentina no eligió Kansas por exotismo; la eligió como refugio.
Porque si algo caracterizó al ciclo campeón del mundo fue convertir la intimidad del grupo en una fortaleza competitiva. Ese famoso “nosotros” que tantas veces mencionaron los jugadores no se construye solamente en una cancha. También se forma en las sobremesas, en las rutinas compartidas y en los espacios donde el grupo baja la guardia.
Los campeones suelen empezar a defender un título mucho antes del primer partido y Argentina ya dio ese primer paso.