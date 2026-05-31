Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Para entender la precisión con la que habla la OMS, hay que remitirse a sus “Directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios”. Se es inactivo si los niveles de movimiento semanal no alcanzan las metas mínimas de salud pública. El criterio técnico para adultos (18 a 64 años) es de si a lo largo de la semana acumula menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada (caminar a paso rápido, andar en bici tranquilo), o menos de 75 a 150 minutos de intensidad vigorosa (correr, jugar al fútbol, una clase de spinning).