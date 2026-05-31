RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos

El camino

El desarrollo del sistema se apoyó en herramientas de computación avanzada, con más de dos millones de simulaciones para identificar la combinación óptima de elementos. Los ensayos incluyeron análisis de materiales y experimentos con neutrones para evaluar el impacto de las impurezas sobre el rendimiento de la aleación. El resultado permitió fabricar lingotes reciclados y moldear componentes automotrices mediante fundición de alta presión.