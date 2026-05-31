Velocidad, autonomía de 1.600 kilómetros y pistas cortas: por qué la Cessna 210 es la reina del narcotráfico aéreo

En el norte argentino existen antecedentes recientes que refuerzan esta hipótesis. En noviembre de 2025, una avioneta cargada con cocaína cayó en la zona de Rosario de la Frontera, en Salta, a pocos kilómetros del límite con Tucumán. Los investigadores sostuvieron que se trataba de una aeronave preparada para vuelos clandestinos de larga distancia. Meses después, durante el llamado Operativo Páramo, las autoridades detectaron otras avionetas utilizadas para el transporte de droga en procedimientos realizados en Santa Fe, donde decomisaron más de 700 kilos de cocaína.