Seguridad

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y "tusi" en pleno centro de Tucumán

La Digedrop allanó un departamento en Jujuy al 200 y aprehendió a dos personas.

DROGAS SINTÉTICAS. Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán
DROGAS SINTÉTICAS. Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y "tusi" en pleno centro de Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Digedrop secuestró este sábado diversas drogas sintéticas y dinero en un allanamiento en el centro de Tucumán, deteniendo a dos personas por comercialización de estupefacientes.
  • La policía allanó un departamento del piso 14 en Jujuy al 200 por orden de la UFINAR, donde halló balanzas, dinero en efectivo y detuvo a un presunto comprador en el ingreso.
  • Este procedimiento expone la circulación de drogas sintéticas de alto valor en zonas urbanas de Tucumán y refuerza las acciones de la provincia contra el narcomenudeo local.
Resumen generado con IA

Un importante procedimiento antidrogas se llevó a cabo este sábado en un edificio de Jujuy al 200, donde efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) secuestraron distintas sustancias sintéticas, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

El allanamiento fue realizado por personal de la Didrop Capital en un departamento situado en el piso 14 del inmueble, por disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Capital.

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán

Durante el operativo, los investigadores incautaron 58 pastillas de éxtasis MDMA (metilendioximetanfetamina), 60 contenedores cónicos con ketamina, 38 contenedores con sustancia rosa conocida como "tusi", 80 contenedores con sustancia granulada de MDMA y 29 dosis de LSD o ácido lisérgico.

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán

Además, se secuestraron $2.600.000 y una balanza de precisión, elemento habitualmente utilizado para el fraccionamiento de sustancias prohibidas.

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán

Fuentes policiales indicaron que también fue aprehendido un presunto comprador que tenía "tusi" en su poder. La detención se produjo antes del ingreso de los efectivos al departamento allanado.

El procedimiento estuvo supervisado por el director general de Drogas Peligrosas, comisario general Jorge Nacusse, y por el comisario mayor Rufino Medina.

Temas Narcotráfico
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