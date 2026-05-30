Política

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Una tucumana denunció penalmente a sus ex representantes legales por administración fraudulenta, estafa, retención indebida de fondos y extorsión.

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán allanó hoy el estudio de los abogados Alfredo y Silvia Aydar, denunciados por una exclienta por estafa y extorsión de sus fondos de indemnización.
  • La denunciante acusa a los letrados de arrebatarle 30 millones de pesos de un resarcimiento por abuso sexual mediante manipulación. Los acusados alegan una persecución política.
  • La jueza ordenó medidas de protección para la víctima y el secuestro de pruebas digitales para evitar alteraciones, lo que abrirá un fuerte debate sobre la ética profesional.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánMinisterio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Lo más popular
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina
2

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano
3

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso
4

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El triple juego de Jaldo hacia 2027
5

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder
5

Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder

Más Noticias
El triple juego de Jaldo hacia 2027

El triple juego de Jaldo hacia 2027

Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento

Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Tafí del Valle, en competencia por el podio turístico de la ONU

Tafí del Valle, en competencia por el podio turístico de la ONU

Rabia

Rabia

Absolvieron a la joven acusada por la muerte de su bebé

Absolvieron a la joven acusada por la muerte de su bebé

Comentarios