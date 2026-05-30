Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán allanó hoy el estudio de los abogados Alfredo y Silvia Aydar, denunciados por una exclienta por estafa y extorsión de sus fondos de indemnización.
- La denunciante acusa a los letrados de arrebatarle 30 millones de pesos de un resarcimiento por abuso sexual mediante manipulación. Los acusados alegan una persecución política.
- La jueza ordenó medidas de protección para la víctima y el secuestro de pruebas digitales para evitar alteraciones, lo que abrirá un fuerte debate sobre la ética profesional.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium