Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros

Todos tenemos un sistema inmunológico que no lo elegimos, claro está, nacemos con él. Muchas personas suelen no enfermarse. Nunca faltan al trabajo por sentirse terribles debido a una gripe, por ejemplo. Lo que tienen es un sistema inmunitario fuerte y equilibrado que les protege en mayor medida que al resto y por eso su escudo protector es casi infranqueable. Entonces ¿nacen con ése especie de acorazado? Sí. El resto ¿puede adquirirlo? La respuesta también es afirmativa.