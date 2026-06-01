Las estrategias que usan los narcos para transportar la cocaína por el cielo

La planificación de un vuelo narco necesita de una logística bien aceitada. En eso se especializan las grandes organizaciones criminales que ya se instalaron en Bolivia y que, paulatinamente, han comenzado a expandir sus operaciones hacia Argentina.
Por ejemplo, el uruguayo Sebastián Marset, considerado como uno de los narcos más importantes de los últimos años, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, donde secuestraron 16 avionetas que estaban vinculadas a la banda que dirigía. Actualmente, el acusado de enviar toneladas de cocaína a distintos continentes está detenido en Estados Unidos y está dispuesto a aportar datos para evitar una condena que lo lleve a ocupar un calabozo por el resto de su vida.
En los expedientes también aparece Federico “Fred” Machado, el argentino que fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de activos y narcotráfico. El ex piloto, que tenía vínculos con el dirigente libertario José Luis Espert, según la acusación formulada por la Justicia estadounidense, habría provisto aeronaves a organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre ellas cárteles mexicanos, como Los Zetas, y las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que, según las últimas investigaciones, ya se encuentran afincadas en el vecino país y están extendiendo sus operaciones en el NOA.
Rompecabezas
El narcotráfico es una especie de rompecabezas con miles de piezas que se unen. Hace menos de una semana fue detenido en Buenos Aires Facundo Leal, ex funcionario de Alberto Fernández y de Javier Milei, que conducía el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y fue titular de Arsat, empresa del Estado que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial.
El mendocino renunció al cargo en enero pasado por haber utilizado un avión de Pablo Toviggino -el dirigente de AFA que es investigado por la Justicia por diferentes delitos- en un viaje realizado a Barcelona, España. En una pesquisa por presuntas irregularidades en Arsat, la Policía Federal allanó un departamento de Buenos Aires y una vivienda de su provincia natal, donde encontraron cocaína y otras drogas sintéticas, más de U$S2,3 millones, $2 millones y monedas de diferentes países.
Pero más allá de las sospechas, los investigadores detectaron que las organizaciones narcocriminales se están inclinando por utilizar el modelo Cessna 210 Centurion, una aeronave que tiene mayor autonomía de vuelo, más capacidad de carga (puede transportar hasta 450 kilos de cocaína, según especialistas consultados) y puede aterrizar en una pista de 400 metros con suelo compactado.