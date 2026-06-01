Las estrategias que usan los narcos para transportar la cocaína por el cielo

En los expedientes también aparece Federico “Fred” Machado, el argentino que fue extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de activos y narcotráfico. El ex piloto, que tenía vínculos con el dirigente libertario José Luis Espert, según la acusación formulada por la Justicia estadounidense, habría provisto aeronaves a organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre ellas cárteles mexicanos, como Los Zetas, y las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que, según las últimas investigaciones, ya se encuentran afincadas en el vecino país y están extendiendo sus operaciones en el NOA.