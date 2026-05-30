OpiniónColumnas Rabia Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Concepción Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: Juan Heller y la chuña del Palacio de Justicia Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja Lo más popular Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual Ranking notas premium Nueva derivación del caso Pagani: apelan en la Justicia la elección en Psicología de la UNT Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento Milei, Jaldo y las voces que incomodan al poder Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros