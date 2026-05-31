Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

En programa

Los datos establecen que una práctica como la que sugieren los autores del estudio tiene la seriedad suficiente para considerarla como un tratamiento médico. Según los investigadores, “estas intervenciones podrían utilizarse como herramientas accesibles para mejorar la salud mental y reducir conductas de riesgo como el consumo de alcohol. Por ejemplo, el ejercicio intenso podría emplearse para optimizar el rendimiento cognitivo en momentos puntuales, mientras que los estiramientos podrían ser útiles para favorecer la relajación y disminuir la ansiedad”.