Canessa/Puccio y los límites de un paralelismo

Algo parecido me parece que ocurre con la evocación de “Juan López y John Ward”, el poema de Borges. Según mi modo de interpretar la obra, la conmoción que plantea nace de una simetría previa: dos jóvenes lectores, dos vidas posibles, dos hombres que no se odiaban, arrastrados por una fuerza exterior —la guerra de Malvinas— hacia un destino que ninguno eligió: darse muerte el uno al otro. La tragedia reside precisamente en esa semejanza destruida desde afuera. En el caso de Canessa y Puccio, en cambio, no parece haber una simetría vital previa quebrada por una fuerza externa. Hay, más bien, dos biografías que —en el plano moral, subyacente a toda la reflexión de Dessein— ya venían inscribiéndose en direcciones distintas y que se cruzaron fugazmente en una cancha.