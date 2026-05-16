Canessa-Puccio: el rugby, la moral y una historia atravesada por los Andes

Hay historias que parecen imposibles de conectar. El deporte, sin embargo, tiene esa capacidad extraordinaria de reunir mundos opuestos. De un lado, Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, símbolo de resistencia humana y de supervivencia extrema. Del otro, Alejandro Puccio, jugador del CASI e integrante de una de las organizaciones criminales más impactantes de la historia argentina. Dos nombres unidos por una cancha. Dos destinos completamente antagónicos atravesados por el mismo deporte. Y en el medio aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede el rugby, asociado tantas veces a valores como el compañerismo, el sacrificio y la solidaridad, contener historias tan distintas?