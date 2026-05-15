El rol del rugby en el dilema Canessa-Puccio

“Cuando Daniel me compartió la nota me abrió una puerta para pensar”, contó Deluca, en referencia al artículo “Canessa y Puccio, el duelo del héroe y el canalla”, escrito por Daniel Dessein, presidente del directorio de LA GACETA. Durante la charla, Dessein recordó que hace dos años compartió un viaje a Chile con Deluca y Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de los Andes. “Decíamos en broma que si se caía el avión había que seguir a Gustavo porque él sabía qué hacer”, comentó. La anécdota derivó rápidamente hacia el fuerte vínculo que une al rugby con la historia de los Andes.