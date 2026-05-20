Tucumán aplaudió sin saber a un miembro del Clan Puccio

Lo estremecedor es que mientras seguía siendo admirado dentro del rugby argentino, la historia criminal del clan Puccio ya había comenzado. Dos años antes de aquel viaje a Tucumán, el 22 de julio de 1982, Ricardo Manoukian había sido secuestrado. El joven empresario era amigo de Alejandro Puccio: compartían el ambiente del rugby y del windsurf en San Isidro. Según acreditó años después la Justicia, fue el propio Alejandro quien lo interceptó aquel mediodía para llevarlo hacia la trampa montada por Arquímedes Puccio y el resto de la banda. Manoukian fue asesinado ocho días más tarde y se convirtió en la primera víctima fatal comprobada del denominado “Clan Puccio”. Pero en abril de 1984, nada de eso había salido a la luz. Para el rugby argentino, Puccio seguía siendo apenas una estrella más del CASI.