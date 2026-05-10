Canessa y Puccio, el duelo del héroe y el canalla

Parecidos en varios aspectos, no podían ser moralmente más opuestos. Una capacidad de entrega en el límite de lo humano frente a la crueldad y la insensibilidad extrema. Hay en Canessa y Puccio una encarnación del debate intelectual de Rousseau contra Hobbes. El hombre es bueno en su estado de naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe o, por el contrario, el hombre es esencialmente ruin y necesitamos las normas sociales para contenerlo. A 3.500 metros de altura, abandonados por la humanidad en el frío insoportable y la precariedad, los sobrevivientes -pensarán tiempo después- son cobayos involuntarios de un experimento sociológico que pone a prueba la posibilidad de conformar una comunidad apoyada en valores como la responsabilidad, el sacrificio, la disciplina y la solidaridad. A más de mil kilómetros y diez años de distancia, mimado por su círculo social, el tryman del CASI se deja atrapar y luego participa activamente de una trama que representa lo más abyecto de nuestra especie.