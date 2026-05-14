Canessa y Puccio: dos destinos frente al mismo espejo

En octubre de 1977, el Club Atlético de San Isidro cumplía 75 años y organizó un partido especial para celebrar su historia. El tradicional club de San Isidro convocó a un equipo de figuras para enfrentar a su Primera, que venía de dominar el rugby porteño. Con el paso del tiempo, aquel encuentro quedó marcado por una imagen mucho más profunda que lo deportivo. En uno y otro equipo compartieron el mismo número, el 14, Roberto Canessa y Alejandro Puccio. El primero ya era uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, convertido en símbolo de resistencia, voluntad y solidaridad. El segundo acababa de debutar en la Primera del CASI y todavía no cargaba públicamente con el horror que años después envolvería a su familia.