Canessa-Puccio: la paradoja más oscura del rugby

El rugby suele hablar de valores. Del sacrificio colectivo, de la solidaridad, del respeto por el rival y del espíritu de equipo. Pero hay historias que obligan a preguntarse hasta dónde llegan realmente esos principios y cuánto depende, finalmente, de las decisiones humanas. El contraste entre Roberto Canessa y Alejandro Puccio se convirtió en uno de esos casos capaces de abrir debates incómodos sobre el deporte, la moral y la condición humana. Por un lado aparece Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes y símbolo de resistencia extrema. Por el otro, Puccio, figura emergente del CASI y parte de una de las organizaciones criminales más impactantes de la historia argentina. El escritor y jefe de despacho del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 José María Posse aportó una mirada íntima y profunda sobre ese contraste durante una charla impulsada por LA GACETA. Y lo hizo desde una experiencia personal marcada por los recuerdos de la tragedia de los Andes.