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El Consejo Superior reprogramó la elección del Rectorado en la UNT

Sergio Pagani anunció que no aceptará una prórroga de su mandato que finaliza el 28 de mayo.

FOTOS/MEDIOS UNT
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Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió por mayoría postergar la Asamblea Universitaria prevista para mañana y trasladarla al miércoles 10 de junio, en medio de la crisis institucional abierta tras el fallo judicial que suspendió la candidatura de Sergio Pagani.

La decisión fue adoptada en una sesión integrada por 31 consejeros, con tres abstenciones. Durante el debate se produjo además un cruce entre la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, alineada con el oficialismo, y el decano electo de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, cercano al espacio opositor de Miguel Cabrera y Virginia Abdala.

En otro de los momentos salientes de la sesión, Pagani advirtió que su mandato vence el 28 de mayo y aseguró que no aceptará una prórroga hasta que se resuelva la elección de nuevas autoridades. Ante ese escenario, el Consejo Superior deberá volver a reunirse la próxima semana para definir un rector y un vicerrector subrogantes.

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