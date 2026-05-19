El Consejo Superior reprogramó la elección del Rectorado en la UNT

En otro de los momentos salientes de la sesión, Pagani advirtió que su mandato vence el 28 de mayo y aseguró que no aceptará una prórroga hasta que se resuelva la elección de nuevas autoridades. Ante ese escenario, el Consejo Superior deberá volver a reunirse la próxima semana para definir un rector y un vicerrector subrogantes.