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UNT: el Consejo Superior sesionaría mañana para redefinir la elección del Rectorado

Sergio Pagani afirmó que las fórmulas oficializadas “siguen vigentes” y remarcó que la cautelar sólo dispuso aplazar la Asamblea Universitaria.

El edificio del Rectorado de la UNT.
El edificio del Rectorado de la UNT. ARCHIVO
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo Superior de la UNT sesionaría mañana en Tucumán para redefinir el cronograma electoral del Rectorado, tras una cautelar que postergó la Asamblea Universitaria.
  • Sergio Pagani aclaró que las fórmulas oficializadas siguen vigentes. La medida judicial solo dispuso el aplazamiento de la votación, en un clima de tensión por la institucionalidad.
  • La sesión busca dar certidumbre jurídica al proceso. El desenlace impactará en la estabilidad de la UNT y marcará el rumbo de la gestión frente a los desafíos presupuestarios.
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