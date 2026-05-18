UNT: el Consejo Superior sesionaría mañana para redefinir la elección del Rectorado

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT sesionaría mañana en Tucumán para redefinir el cronograma electoral del Rectorado, tras una cautelar que postergó la Asamblea Universitaria.
- Sergio Pagani aclaró que las fórmulas oficializadas siguen vigentes. La medida judicial solo dispuso el aplazamiento de la votación, en un clima de tensión por la institucionalidad.
- La sesión busca dar certidumbre jurídica al proceso. El desenlace impactará en la estabilidad de la UNT y marcará el rumbo de la gestión frente a los desafíos presupuestarios.
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