Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Resumen para apurados
- La Universidad Nacional de Tucumán solicitó a la Justicia Federal anular el fallo de la Cámara que excluyó a Sergio Pagani de las elecciones por vulnerar su autonomía institucional.
- La Cámara Federal alteró el proceso electoral vigente, lo que la UNT considera una invasión a su normativa interna y una falta al debido proceso durante el período de votación.
- Este conflicto judicial define el futuro del Rectorado y sienta un precedente sobre los límites de la justicia ordinaria ante la autarquía de las universidades nacionales.
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