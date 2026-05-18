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Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

La Universidad sostuvo que la Cámara Federal avanzó sobre la autonomía universitaria y alteró el proceso electoral sin respetar el debido proceso

La Universidad atraviesa un polémico período eleccionario.
La Universidad atraviesa un polémico período eleccionario.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad Nacional de Tucumán solicitó a la Justicia Federal anular el fallo de la Cámara que excluyó a Sergio Pagani de las elecciones por vulnerar su autonomía institucional.
  • La Cámara Federal alteró el proceso electoral vigente, lo que la UNT considera una invasión a su normativa interna y una falta al debido proceso durante el período de votación.
  • Este conflicto judicial define el futuro del Rectorado y sienta un precedente sobre los límites de la justicia ordinaria ante la autarquía de las universidades nacionales.
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Temas Universidad Nacional de Tucumán Fernando PoviñaCámara Federal de Apelaciones de TucumánRicardo SanjuánMarina Cossio de MercauSergio Pagani
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