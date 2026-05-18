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Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Las presentaciones ante la Junta Electoral apuntan contra Silvia López de Martín y Pablo Almeda por terceros mandatos consecutivos.

Facultad de Psicología de la UNT. Facultad de Psicología de la UNT.
Por Matias Argañaraz Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Impugnan ante la Junta Electoral de la UNT la asunción de la decana Silvia López de Martín y Pablo Almeda por intentar un tercer mandato consecutivo, tras el reciente caso Pagani.
  • La medida se basa en el antecedente del caso Pagani, donde la Justicia Federal limitó las reelecciones. Se cuestiona la legalidad de extender la permanencia en cargos directivos.
  • Este conflicto profundiza la crisis institucional en la UNT y podría redefinir los límites electorales universitarios, afectando la gobernabilidad y el futuro del rectorado.
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