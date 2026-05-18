Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Facultad de Psicología de la UNT.
Resumen para apurados
- Impugnan ante la Junta Electoral de la UNT la asunción de la decana Silvia López de Martín y Pablo Almeda por intentar un tercer mandato consecutivo, tras el reciente caso Pagani.
- La medida se basa en el antecedente del caso Pagani, donde la Justicia Federal limitó las reelecciones. Se cuestiona la legalidad de extender la permanencia en cargos directivos.
- Este conflicto profundiza la crisis institucional en la UNT y podría redefinir los límites electorales universitarios, afectando la gobernabilidad y el futuro del rectorado.
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