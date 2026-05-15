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UNT: la Asamblea Universitaria podría suspenderse y redefiniría la elección de rector

La Junta Electoral analiza los pasos a seguir tras el fallo que suspendió la candidatura de Sergio Pagani y obligaría a readecuar el cronograma electoral.

UNT: la Asamblea Universitaria podría suspenderse y redefiniría la elección de rector
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de la UNT analiza suspender la Asamblea Universitaria en Tucumán tras un fallo judicial que prohíbe la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato.
  • La medida surge por un fallo de la Cámara Federal que invalida la postulación de Pagani, obligando a la institución a readecuar su cronograma electoral y procesos de votación.
  • El fallo genera incertidumbre política en la UNT y sienta un precedente sobre mandatos consecutivos, lo que obligará a redefinir el liderazgo institucional de cara al futuro.
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