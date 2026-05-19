Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

En el escrito, los comunicadores sostienen que el punto central de la denuncia no es la necesidad de la obra ni el contenido del decreto, sino la secuencia institucional que habría derivado en la aprobación y pago de trabajos ya ejecutados. Según plantean, la gravedad radicaría en la eventual desnaturalización del control preventivo que debe ejercer el Tribunal sobre el uso de fondos públicos.