Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

Dirigida por Eduardo Pinto y escrita junto a Gabriel Macías y Natalia Torres, la ficción fue rodada durante ocho semanas en distintos puntos de Tafí Viejo. Los limoneros, los talleres ferroviarios, las yungas y las calles de la ciudad se transformaron en escenarios centrales de una historia de amor marcada por las diferencias sociales y los conflictos familiares.