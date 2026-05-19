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Martín Fierro a una ficción tucumana: cómo se hizo y en dónde se puede ver “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”

La serie fue consagrada como mejo ficción en la entrega de los Martín Fierro.

AFICHE. La foto de Luis Machín y Sergio Prina, durante el rodaje de la serie.
AFICHE. La foto de Luis Machín y Sergio Prina, durante el rodaje de la serie.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La serie tucumana 'Tafí Viejo, verdor sin tiempo' se consagró como mejor ficción en los Premios Martín Fierro 2026 tras recibir seis nominaciones históricas para la provincia.
  • Dirigida por Eduardo Pinto en locaciones locales, la trama narra un romance entre una joven porteña y un ferroviario, involucrando a más de 200 técnicos y actores regionales.
  • Este hito federal impulsa la industria audiovisual del interior y valida la descentralización de contenidos. La serie ya se encuentra disponible en Flow, Canal 10 y El Nueve.
Resumen generado con IA

La ficción tucumana “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” se convirtió en una de las grandes sorpresas de los Premios Martín Fierro 2026. La serie, producida íntegramente en Tucumán, consiguió seis nominaciones en categorías centrales como Mejor Ficción, Dirección, Guion, Actor, Actriz y Revelación, un reconocimiento histórico para una producción realizada lejos de los grandes centros audiovisuales del país.  ￼

La historia nació como una apuesta de la productora Tafí Sueña junto a Corralón Films y fue impulsada por el ex intendente taficeño Javier Noguera. El proyecto reunió durante meses a actores, técnicos, músicos y realizadores tucumanos con figuras nacionales para construir una serie atravesada por la identidad local.  

Dirigida por Eduardo Pinto y escrita junto a Gabriel Macías y Natalia Torres, la ficción fue rodada durante ocho semanas en distintos puntos de Tafí Viejo. Los limoneros, los talleres ferroviarios, las yungas y las calles de la ciudad se transformaron en escenarios centrales de una historia de amor marcada por las diferencias sociales y los conflictos familiares.  

La trama sigue a Ana, interpretada por Laura Grandinetti, una joven llegada desde Buenos Aires para concretar la venta de unas tierras familiares. En Tafí Viejo conoce a Mauro, personaje de Emanuel Rodríguez, un muchacho ligado al mundo ferroviario. El romance entre ambos desata tensiones que atraviesan viejos secretos y enfrentamientos entre familias.  

El elenco también reúne a Luis Machín, Sergio Prina, Juan Palomino, Liliana Juárez y la participación especial de Luciano Cáceres. Más de 200 personas trabajaron en la producción entre técnicos, artistas y personal local.  

Dónde se puede ver

La serie tuvo su avant premiere en el Cine Atlas de Tucumán y luego una presentación especial en Buenos Aires antes de su estreno oficial. Está compuesta por seis capítulos de aproximadamente 50 minutos y puede verse en la plataforma Flow￼. Además, fue emitida por Canal 10 de Tucumán y posteriormente llegó a la pantalla de El Nueve.  ￼

Temas TucumánBuenos AiresTafí ViejoPremios Martín FierroLuciano CáceresArgentinaSergio Prina
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