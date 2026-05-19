"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

"El plan de estudio de todas las escuelas de la provincia es importante que tenga validez nacional, porque si no la tiene, muchos de ustedes no pueden ir a hacer estudios tal vez en Buenos Aires o en otro país. Muchos chicos reciben becas para estudiar en otros países. Estamos viviendo en épocas de globalización, hay mucho movimiento. No queremos restar, queremos sumar. Lamentablemente, muchas personas a ustedes tal vez les hacen tener miedo, no les informan correctamente. Ustedes con esto no van a perder, se va a adecuar el plan de estudio a las normativas nacionales", sostuvo.