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Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

El juez no hizo lugar a la realización de una pericia médica solicitada por la querella. El viernes será la audiencia por el juicio abreviado.

EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales. EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez rechazó el pedido de Federico Pelli para una pericia médica en la causa contra 'Pichón' Segura por agresión en La Madrid, previo a la audiencia clave de este viernes.
  • El conflicto surgió tras una agresión vial filmada que se volvió viral. Pelli, quien requiere nuevas cirugías por las lesiones, cuestiona el juicio abreviado pactado para el acusado.
  • La audiencia del viernes definirá la situación procesal de Segura. El caso genera fuerte impacto político en Tucumán y abre el debate sobre la justicia en hechos de violencia vial.
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