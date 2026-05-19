“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

La televisión tucumana vivió una noche histórica en los Premios Martín Fierro 2026. La serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, realizada mayormente en Tucumán y con una fuerte participación de artistas y técnicos locales, se consagró como una de las grandes ganadoras de la ceremonia al obtener tres estatuillas de las seis nominaciones que había conseguido. La ficción ganó en las categorías Mejor Ficción, Mejor Director para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres.