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“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

La serie fue consagrada como mejo ficción, mientras que Luciano Cáceres y Eduardo Pinto se llevaron los premios a mejor actor y mejor director, respectivamente.

AGRADECIMIENTOS. Emanuel Rodríguez encabezó al grupo de la serie luego de recibir la estatuilla a Mejor ficción.
AGRADECIMIENTOS. Emanuel Rodríguez encabezó al grupo de la serie luego de recibir la estatuilla a Mejor ficción.
Hace 16 Min

La televisión tucumana vivió una noche histórica en los Premios Martín Fierro 2026. La serie “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, realizada mayormente en Tucumán y con una fuerte participación de artistas y técnicos locales, se consagró como una de las grandes ganadoras de la ceremonia al obtener tres estatuillas de las seis nominaciones que había conseguido. La ficción ganó en las categorías Mejor Ficción, Mejor Director para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres.  

La producción, emitida por El Nueve y estrenada originalmente en Flow, logró imponerse frente a grandes apuestas nacionales y se convirtió en uno de los proyectos federales más destacados de la televisión argentina en los últimos años.  

Dirigida por Eduardo Pinto y escrita junto a Gabriel Macías y Natalia Torres, la serie cuenta una historia de amor atravesada por conflictos familiares y diferencias sociales en un escenario profundamente tucumano. La trama sigue a Ana, una joven llegada desde Buenos Aires para resolver asuntos vinculados a unas tierras familiares, quien termina enamorándose de Mauro, un muchacho taficeño ligado al mundo ferroviario. Ese vínculo desata tensiones, secretos y viejas disputas entre familias.  

Identidad local

Uno de los aspectos más valorados de la producción fue justamente su identidad local. La serie se filmó durante ocho semanas en Tafí Viejo y distintos puntos de Tucumán, mostrando paisajes, talleres ferroviarios, calles y escenarios naturales de la provincia. Además, reunió a una importante cantidad de actores tucumanos junto a reconocidas figuras nacionales.  

El elenco está encabezado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Liliana Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Lautaro Delgado y Paloma Contreras, además de la participación especial de Luciano Cáceres, quien finalmente se quedó con el Martín Fierro al Mejor Actor.  

Emanuel Rodríguez, uno de los actores tucumanos más destacados de la ficción y protagonista de la historia junto a Grandinetti, es también protagonista de la exitosa obra teatral "El loco y la camisa", que ya lleva años en cartelera..  

Con seis nominaciones y tres premios obtenidos, “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” no sólo celebró una gran noche para su equipo artístico y técnico, sino que también marcó un precedente para las producciones audiovisuales realizadas en el interior del país. 

Temas TucumánBuenos AiresTafí ViejoPremios Martín FierroLuciano CáceresArgentinaSergio Prina
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