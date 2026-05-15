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El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT

La reelección de la decana en Psicología y la continuidad de un consejero en Exactas podrían reavivar el debate sobre los alcances del nuevo Estatuto.

UNT. UNT.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal prohibió la candidatura de Sergio Pagani en la UNT, generando dudas sobre la validez de otros mandatos consecutivos bajo el nuevo Estatuto universitario.
  • El fallo judicial cuestiona la reelección de la decana de Psicología y la permanencia de un consejero en Exactas, reavivando la disputa por la interpretación de las normas vigentes.
  • Esta resolución sienta un precedente que podría inhabilitar a otros funcionarios y obligar a una revisión profunda de la alternancia en los cargos jerárquicos de la institución.
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