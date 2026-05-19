La Universidad Nacional de Tucumán frente a una definición clave: cómo sigue la disputa por el Rectorado

Mientras la UNT intenta revertir la cautelar dictada por la Cámara Federal y la oposición avanzó incluso con una denuncia penal contra integrantes de la Junta Electoral, el proceso electoral universitario quedó atravesado por definiciones institucionales y judiciales que marcarán el futuro inmediato del Rectorado. En la antesala de una reunión clave del Consejo Superior, estas son las principales claves para entender el conflicto que sacude a la casa de altos estudios.