La Universidad Nacional de Tucumán frente a una definición clave: cómo sigue la disputa por el Rectorado

Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy en Tucumán para redefinir las elecciones tras el fallo judicial que suspendió la candidatura de Sergio Pagani por un supuesto tercer mandato.
- La Cámara Federal dictó una cautelar a pedido de los decanos opositores Cabrera y Abdala. La UNT apeló la medida, alegando autonomía, mientras la Junta Electoral enfrenta denuncias.
- Esta crisis institucional marca un precedente sobre la autonomía universitaria. El futuro depende del fallo de fondo de la Cámara y de la fijación de una nueva fecha de Asamblea.
El fallo judicial que frenó la candidatura de Sergio Pagani, la suspensión de la Asamblea Universitaria y la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Superior abrieron uno de los escenarios más tensos de los últimos años en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Mientras la UNT intenta revertir la cautelar dictada por la Cámara Federal y la oposición avanzó incluso con una denuncia penal contra integrantes de la Junta Electoral, el proceso electoral universitario quedó atravesado por definiciones institucionales y judiciales que marcarán el futuro inmediato del Rectorado. En la antesala de una reunión clave del Consejo Superior, estas son las principales claves para entender el conflicto que sacude a la casa de altos estudios.
¿Por qué se suspendió la Asamblea Universitaria y qué resolvió la Justicia?
La Cámara Federal de Apelaciones dictó una medida cautelar que suspendió la candidatura de Pagani para un nuevo mandato consecutivo y ordenó que la UNT se abstenga de receptar y oficializar fórmulas integradas por candidatos que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. A partir de ese fallo, la Junta Electoral resolvió aplazar la Asamblea Universitaria prevista para elegir rector y vicerrector.
¿Quiénes impulsaron la acción judicial y qué sostienen?
Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, candidatos opositores al rectorado y patrocinados por el abogado Gonzalo Casas. Argumentan que el Estatuto reformado de la UNT impide un tercer mandato consecutivo y que la candidatura de Pagani vulnera el principio de alternancia institucional.
¿Qué respondió la UNT al fallo de la Cámara?
La Universidad pidió la nulidad de la resolución judicial y denunció una “indebida intervención judicial” sobre el proceso electoral y sobre competencias propias de la autonomía universitaria. Además, cuestionó la incorporación de hechos nuevos durante la apelación, la afectación de derechos políticos de Pagani y la suspensión parcial del cronograma electoral.
¿Qué ocurrirá ahora con el Consejo Superior?
Pagani confirmó la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Superior para redefinir el cronograma electoral y fijar una nueva fecha para la Asamblea Universitaria. La reunión está prevista para hoy a las 17 en el Rectorado, ubicado en Ayacucho 491.
¿Participarán Cabrera y Abdala de la sesión del Consejo Superior prevista para hoy?
En principio, no. El actual rector explicó que el Consejo Superior “está vigente con los consejeros de los distintos estamentos que vienen en su mandato y los decanos que asumieron esta semana”. Tras las asunciones realizadas ayer, los lugares que ocupaban Cabrera y Abdala como decanos quedaron en manos de Sergio Mohamed, en Ciencias Exactas, y de Hugo Fernández, en Ciencias Naturales.
¿Las fórmulas para rector siguen vigentes y qué parte del proceso quedó afectada?
Según Pagani, las dos fórmulas oficializadas continúan vigentes porque la Cámara Federal no anuló candidaturas, sino que dispuso una suspensión provisoria hasta resolver la cuestión de fondo. La Junta Electoral aclaró además que la cautelar sólo afecta la elección de rector y vicerrector y no al resto del cronograma electoral universitario.
¿Por qué Cabrera y Abdala denunciaron penalmente a la Junta Electoral?
Porque consideran que la Junta desobedeció el fallo judicial al extender la cautelar a toda la elección universitaria y aplazar la Asamblea. La denuncia fue presentada contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández por presunta desobediencia judicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
¿Qué cuestionan específicamente sobre la actuación de la Junta?
Sostienen que la Junta no debía aplazar la Asamblea ni remitir el tema al Consejo Superior, sino enviar directamente a la Asamblea la fórmula Cabrera-Abdala, que consideran la única habilitada tras la suspensión de la candidatura de Pagani.
¿Qué dijo Pagani sobre el conflicto y sobre Cabrera?
El rector aseguró estar “convencido” de que su candidatura “no violaba ninguna norma estatutaria”. Además, al ser consultado sobre las críticas de Cabrera a la Junta Electoral, recordó que el propio decano “votó esta Junta Electoral siendo miembro del Consejo Superior”.
¿Hay otros frentes judiciales abiertos en la UNT?
Sí. También existen presentaciones para frenar las asunciones de Silvia López de Martín en Psicología y de Pablo Almeda en Exactas por supuestos terceros mandatos consecutivos. Fuentes de la Junta Electoral señalaron a LA GACETA que todos los planteos “serán analizados y resueltos en tiempo oportuno”.
¿Qué puede pasar ahora?
El escenario dependerá de lo que resuelva la Cámara Federal sobre el fondo del conflicto, de las decisiones que adopte el Consejo Superior sobre el cronograma electoral y del avance de las nuevas presentaciones judiciales y penales vinculadas al proceso electoral universitario.