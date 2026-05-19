Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Luego de eso, explicó, "vamos a tener condiciones de tiempo frío para lo que es el día viernes y sábado con algo de nubosidad, porque este frente va a avanzar hacia el norte, pero no demasiado, va a quedar casi estacionado en el norte argentino". Para comienzos de la próxima semana, en tanto, se espera un aumento de las temperaturas.