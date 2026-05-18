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Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

La de este lunes será una jornada decisiva ya que la Junta Electoral se expedirá sobre cómo continúan los comicios tras la cautelar contra Pagani.

HORAS DECISIVAS. La Junta Electoral tomará hoy una decisión sobre las elecciones en la UNT HORAS DECISIVAS. La Junta Electoral tomará hoy una decisión sobre las elecciones en la UNT
Por Matias Argañaraz y Martín Soto Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de la UNT define hoy en Tucumán el futuro de la elección de rector tras un fallo judicial que suspendió la candidatura de Sergio Pagani por buscar un tercer mandato.
  • La Cámara Federal frenó la postulación de Pagani para garantizar la alternancia. Mientras la oposición exige ser proclamada, el oficialismo evalúa nuevos nombres y postergar la Asamblea.
  • La resolución sentará un precedente sobre la interpretación del Estatuto de la UNT. El clima de incertidumbre legal podría derivar en nuevas impugnaciones y una crisis institucional.
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