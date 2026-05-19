Francisco, el hermano de Manuel Adorni, corrigió su declaración jurada y reveló una herencia de $21 millones

La Justicia aguarda ahora un informe del Banco Provincia con el “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, según requirió el fiscal Marijuán.