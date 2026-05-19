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Francisco, el hermano de Manuel Adorni, corrigió su declaración jurada y reveló una herencia de $21 millones

También modificó la valuación de su casa en City Bell y los datos sobre un crédito hipotecario bajo análisis judicial. Está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

HERMANOS. Francisco y Manuel Adorni, ambos investigados por enriquecimiento ilícito.
HERMANOS. Francisco y Manuel Adorni, ambos investigados por enriquecimiento ilícito.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Adorni, diputado bonaerense, rectificó su DDJJ esta semana en Argentina para revelar una herencia de $21 millones, tras ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
  • La corrección modificó la valuación de su casa en City Bell y detalles de un crédito del Banco Provincia, bajo sospecha judicial por presunta cancelación con fondos injustificados.
  • Para la fiscalía, la rectificación refuerza la sospecha de inconsistencia patrimonial. El futuro de la causa depende de informes financieros y tributarios clave ya solicitados.
Resumen generado con IA

El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de quedar bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la nueva presentación informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había sido declarada previamente ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La corrección también incluyó cambios en la valuación de su vivienda en City Bell y en los datos vinculados a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia, uno de los principales puntos bajo análisis en la causa judicial.

Francisco Adorni está imputado en un expediente que tramitan el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas. En el marco de esa investigación ya se ordenaron distintas medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

La causa avanza por un carril separado al expediente que involucra a Manuel Adorni, quien es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En la declaración jurada más reciente, la herencia figura consignada como “dinero efectivo en el país”, aunque no se especifica su origen. Según publicó Infobae, no hubo respuestas en cuanto a si corresponde al dinero recibido tras el fallecimiento de su padre, Jorge Adorni, ocurrido en 2012.

El hermetismo también se mantiene alrededor del jefe de Gabinete. Desde su entorno evitaron confirmar si, al igual que su hermano, también posee una parte de una herencia no declarada. Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y tiene plazo hasta el 31 de julio para hacerlo.

Tras la rectificación, Francisco Adorni informó además que su casa de City Bell, un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%, tiene actualmente una valuación de $67,5 millones. En la presentación de 2024 había declarado un valor de $38,79 millones.

El legislador ingresó a la función pública durante la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Otro de los puntos observados en la causa es el crédito hipotecario que mantiene con el Banco Provincia. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano sostiene que Adorni habría cancelado en 12 cuotas un préstamo hipotecario por $60 millones, cifra que, según la acusación, no podría justificar con sus ingresos.

Sin embargo, en la actualización de su declaración jurada, el diputado informó que todavía adeuda $57 millones y que al inicio de 2025 el saldo pendiente era de $45 millones.

La Justicia aguarda ahora un informe del Banco Provincia con el “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, según requirió el fiscal Marijuán.

En paralelo, en Tribunales esperan la incorporación formal al expediente de la última versión de la declaración jurada presentada por el legislador.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Infobae que, lejos de despejar sospechas, la rectificación realizada por el diputado bonaerense reforzaría la hipótesis de inconsistencias patrimoniales.

Además, el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Rafecas, hizo lugar a nuevas medidas de prueba solicitadas por Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener documentación relacionada con el ingreso de Adorni al IAF y sus recibos salariales.

También se encuentran en elaboración informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y distintas entidades públicas y privadas.

En las últimas horas, además, la atención de los investigadores se concentró en información vinculada a cuentas de inversión en el mercado de capitales, una línea de investigación que continúa en desarrollo.

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