Acceso Sur, paralizado: denuncian fallas de gestión y falta de respuestas oficiales

El proyecto comenzó a gestarse en 2020, fue licitado en 2021 y adjudicado en 2022, con un plazo estimado de ejecución de 24 meses y un presupuesto cercano a los 20 millones de dólares. Sin embargo, según el legislador, “no se hizo ni un 15% de la obra” y las demoras se explican por múltiples factores, entre ellos la inflación, problemas de costos, trabas en las expropiaciones y dificultades técnicas que, sostuvo, “la provincia no supo resolver”.