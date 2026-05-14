Salen a la luz nuevos viajes de Manuel Adorni: investigan dos estadías en un all inclusive de Gualeguaychú
El jefe de Gabinete se hospedó junto a su familia en un hotel de campo en dos oportunidades. La causa por presunto enriquecimiento ilícito también analiza viajes a Punta del Este, Nueva York y Bariloche.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga a Manuel Adorni por estadías en un all inclusive de Gualeguaychú, sumando nuevos elementos a la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
- El fiscal Pollicita y el juez Lijo analizan pagos en efectivo y depósitos por viajes a Bariloche, Punta del Este y Nueva York, buscando inconsistencias en su patrimonio declarado.
- El avance de la investigación judicial pone bajo la lupa la transparencia del jefe de Gabinete y podría derivar en nuevas auditorías sobre sus consumos y nivel de vida actual.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas nuevos elementos. La Justicia detectó que el jefe de Gabinete realizó dos viajes familiares a Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde se alojó en un hotel de campo all inclusive junto a su esposa y sus hijos.
La novedad se conoció en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que busca esclarecer la evolución patrimonial del funcionario nacional y que ya había puesto bajo la lupa otros viajes realizados dentro y fuera del país.
En marzo pasado, luego de que trascendiera un viaje de Adorni a Punta del Este en un jet privado, el funcionario había defendido públicamente sus vacaciones. “No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, sostuvo en ese momento.
Sin embargo, la Justicia investiga una veintena de viajes y excursiones atribuidos al jefe de Gabinete y a su entorno familiar. En ese contexto, medios locales difundieron fotografías de Adorni en el buffet del hotel de campo Bolacuá, ubicado en Gualeguaychú.
A partir de esas imágenes, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó informes para determinar las características de las estadías y el juez Ariel Lijo ordenó incorporar la información al expediente judicial.
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, se logró establecer que Adorni se hospedó en el lugar junto a su esposa, Bettina Angeletti, y a sus dos hijos entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024. También habría regresado al mismo hotel entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la investigación, por la primera estadía la familia habría pagado $1.350.000 y por la segunda $1.000.000. En ambos casos reservaron dos habitaciones dobles. Los pagos, siempre según la información incorporada a la causa, se habrían realizado en efectivo mediante depósitos bancarios.
Actualmente, el paquete familiar que promociona el hotel en su sitio web para un fin de semana largo de agosto, con cuatro días y tres noches para cuatro huéspedes, tiene un valor de $2.730.000 abonando en efectivo.
La causa también avanza sobre otros viajes realizados por la familia del funcionario. Este jueves, el fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba vinculadas a desplazamientos al exterior y dentro del país.
Entre ellas, solicitó información a una agencia de viajes para determinar cómo se pagó el pasaje aéreo utilizado por Bettina Angeletti para regresar desde Nueva York a Buenos Aires, luego de acompañar a la comitiva oficial durante la denominada “Argentina Week”.
Según surge del expediente, Angeletti habría costeado personalmente el vuelo de regreso, que realizó a través de la aerolínea Delta y cuyo valor ascendió a U$S 5.154.
Ese episodio fue investigado en una causa separada, aunque el juez Daniel Rafecas resolvió archivarla al considerar que no existió delito.
Por otra parte, la Justicia también intenta esclarecer un viaje familiar a Bariloche realizado a mediados de junio de 2024. Según trascendió, Adorni y su familia se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort.
En ese marco, Pollicita pidió al juez Lijo que libre un oficio al hotel para determinar quién efectuó la reserva y de qué manera se abonó la estadía.
Según publicó el diario Clarín, el viaje a Bariloche habría costado alrededor de $9 millones entre pasajes, alojamiento y otros gastos. Además, la investigación sostiene que el pago se habría realizado tres meses después del viaje.
Los investigadores intentan establecer si el depósito se concretó mediante un cajero automático o por ventanilla, ya que esta última modalidad permitiría identificar a la persona que efectuó la operación.
Además de estas medidas, el fiscal solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y compañías de seguros para profundizar el análisis patrimonial del jefe de Gabinete.