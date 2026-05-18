El abogado de Francisco Adorni admitió "una omisión en la declaración jurada" y aseguró que no hubo delito

Peña aseguró que su defendido "tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable" y que "hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas de que la causa va a ser desestimada". También se refirió al pago de un crédito de 60 millones de pesos mencionado en la denuncia y sostuvo que "no existe el delito, no hay irregularidad, (el crédito) no se canceló".