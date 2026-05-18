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El abogado de Francisco Adorni admitió "una omisión en la declaración jurada" y aseguró que no hubo delito

Marcelo Peña, defensor del hermano del jefe de Gabinete, sostuvo que la inconsistencia fue subsanada en forma espontánea ante el ARCA y cuestionó la denuncia de Marcela Pagano por considerarla "hipotética".

HERMANOS. Francisco Adorni junto a Manuel. HERMANOS. Francisco Adorni junto a Manuel.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Marcelo Peña admitió una omisión en la declaración jurada del diputado Francisco Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia de M. Pagano.
  • El fiscal Marijuan indaga diferencias patrimoniales entre 2023 y 2024. La defensa sostiene que el error fue subsanado ante el ARCA y niega la existencia de cualquier tipo de delito.
  • El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal para peritar bienes. El caso tensa la interna oficialista y pone a prueba el compromiso de transparencia del Gobierno actual.
Resumen generado con IA

El abogado Marcelo Peña, que defiende a Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio explicaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y admitió que hubo "una omisión en la declaración jurada" del legislador. 

En declaraciones a TN, el letrado sostuvo que se trata de "un error circunstancial" que ya fue subsanado.

"Esto se trataría en principio de un error circunstancial, de una inconsistencia, que de por sí no constituye delito. Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió. Francisco se presentó en forma espontánea, nunca fue imputado", afirmó Peña.

El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de LLA, contra el legislador libertario. La pesquisa se centra en las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que también fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias patrimoniales entre 2023 y 2024.

Peña aseguró que su defendido "tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable" y que "hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas de que la causa va a ser desestimada". También se refirió al pago de un crédito de 60 millones de pesos mencionado en la denuncia y sostuvo que "no existe el delito, no hay irregularidad, (el crédito) no se canceló".

Duras críticas a la denuncia de Pagano

El abogado cuestionó con dureza la presentación de la diputada. "Es una denuncia abarcativa, con figuras penales inexistentes. Es una denuncia hipotética, con el peligro que eso figura. Es todo en forma hipotética, generalizada y presunta. Si se tienen herramientas suficientes para pedir que se investigue, se debe acompañar con una prueba documental suficiente. En este caso no existen los delitos de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos", sostuvo.

Además, Peña remarcó que la situación judicial del jefe de Gabinete no tiene "nada que ver" con la de su hermano. "Acá no tiene nada que ver la situación de Manuel Adorni con la de Francisco. Se intentó mezclar una puja política e intentar meter la cola en la Justicia. La legisladora intenta querer inmiscuir una cuestión política dentro de la esfera judicial. No hay delito para investigar, no es concreta la denuncia", concluyó.

La semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del diputado bonaerense y ordenó pedir sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, que había solicitado investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba para conocer detalles sobre viajes y bienes.

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