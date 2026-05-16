En el Gobierno admiten problemas de comunicación y evalúan cambios en la estrategia oficial

En paralelo, distintas voces del espacio reconocen que nunca existió una estrategia integral para enfrentar la situación y que eso explica la persistencia del tema en la agenda pública. “Hay un déficit natural por la situación de Manuel y su corrimiento casi de hecho como vocero en la diaria, y a eso se suma que no hay ni estrategia ni agenda”, admitió un dirigente libertario. Otro referente oficialista fue aún más directo: “Que no pueda hablar el portavoz, empantana todo”.