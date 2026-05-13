Cómo es la casa que Manuel Adorni alquiló en un country y por la que pagó U$S21.000

Sin embargo, el propietario reveló que el vínculo comenzó antes. Según explicó, en octubre de 2023, antes de asumir como funcionario del gobierno de Javier Milei, Adorni acordó alquilar la vivienda también durante enero y febrero de 2024 por otros U$S5.600. Además, una vez vencido el contrato anual, extendió la estadía por tres meses adicionales, por un valor de U$S2.400.