Cómo es la casa que Manuel Adorni alquiló en un country y por la que pagó U$S21.000

Resumen para apurados
- La Justicia investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito tras conocerse que pagó U$S21.000 en efectivo por alquilar una casa en un country entre 2024 y 2025.
- El propietario aportó contratos y chats que elevan el gasto total en propiedades a U$S380.000, mientras Adorni remodelaba una casa propia comprada en el mismo predio cerrado.
- La fiscalía comparará ingresos declarados contra gastos y deudas de la pareja. El impacto final dependerá de la declaración jurada que el funcionario presentará el 31 de julio.
La causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos detalles sobre la vivienda que alquiló en el country Indio Cuá, donde residió junto a su familia entre enero de 2024 y junio de 2025.
Durante la jornada declaró ante la Justicia José Luis Rodríguez, propietario de la casa, quien aportó información clave para el expediente que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.
Además, trascendieron fotografías de la propiedad a las que accedió Infobae y que fueron difundidas por el periodista Manuel Jove.
Las imágenes muestran una vivienda de dos plantas, con un amplio parque en el ingreso y un frente vidriado que aporta luminosidad a los distintos ambientes. En la planta superior también se observa un balcón de grandes dimensiones.
Según declaró Rodríguez, Adorni pagó U$S21.000 en efectivo por el alquiler de la propiedad durante toda su estadía.
Hasta ahora, el fiscal Pollicita tenía registrado que el funcionario había abonado U$S13.000 por el alquiler entre marzo de 2024 y marzo de 2025.
Sin embargo, el propietario reveló que el vínculo comenzó antes. Según explicó, en octubre de 2023, antes de asumir como funcionario del gobierno de Javier Milei, Adorni acordó alquilar la vivienda también durante enero y febrero de 2024 por otros U$S5.600. Además, una vez vencido el contrato anual, extendió la estadía por tres meses adicionales, por un valor de U$S2.400.
De esta manera, la permanencia total en el country no fue de un año, sino de 18 meses, y el monto total desembolsado ascendió a U$S21.000.
De acuerdo con el testimonio del propietario, todos los pagos fueron realizados en efectivo y en dólares estadounidenses. A esos gastos se suman las expensas correspondientes a dos lotes del country: el inmueble alquilado y otra propiedad adquirida posteriormente por Adorni en el mismo barrio privado. Según trascendió, las expensas rondarían los $600.000 mensuales por cada lote.
Rodríguez también entregó a la Justicia copias de los contratos firmados y conversaciones de WhatsApp mantenidas con el jefe de Gabinete durante los últimos dos años.
La compra de otra casa y las refacciones
Mientras residía en la propiedad alquilada, Adorni decidió comprar otra vivienda ubicada a pocas cuadras dentro del mismo country. Según consta en la causa, pagó U$S120.000 por el inmueble y posteriormente destinó otros U$S245.000 a remodelaciones.
De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de los datos incorporados al expediente, el funcionario registra erogaciones por al menos U$S380.000 solamente en operaciones vinculadas a propiedades.
La investigación busca determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados.
Durante gran parte de 2024, Adorni mantuvo congelado su salario, que rondaba los $3.500.000 mensuales, hasta que a comienzos de este año fue duplicado.
La Justicia también analiza los movimientos financieros realizados durante los últimos cuatro años tanto por Adorni como por su esposa, Bettina Angeletti.
Por pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un informe para comparar ingresos y egresos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales.
En paralelo, se investiga el nivel de endeudamiento de la pareja. Según los datos incorporados al expediente, Adorni y Angeletti mantienen compromisos por más de U$S335.000, en su mayoría con vencimiento previsto para noviembre de este año.
Hasta el momento, el jefe de Gabinete no brindó explicaciones ante la Justicia sobre su patrimonio y tampoco fue intimado formalmente a hacerlo.
La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales.
“Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, había anticipado Adorni durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril.