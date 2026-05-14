Desbaratan una red de contrabando entre Salta y Tucumán: siete detenidos y un secuestro millonario
La organización operaba entre Bolivia, Salta, Tucumán y Chile. Gendarmería decomisó más de 92.000 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca, vehículos, dólares y mercadería valuada en más de $310 millones.
Resumen para apurados
- Gendarmería desbarató una red de contrabando en Salta y Tucumán que operaba con Bolivia y Chile. Hubo siete detenidos y se incautó mercadería por más de $310 millones.
- Tras un año de inteligencia, se detectó que una pareja lideraba la banda familiar. Usaban tecnología satelital para evadir controles al acopiar cigarrillos y coca en depósitos.
- El operativo debilita el crimen organizado transfronterizo en el NOA. La Justicia Federal procesará a los implicados mientras se analizan nexos logísticos en la región.
Una investigación que se extendió durante más de un año permitió desarticular una organización criminal dedicada al contrabando transfronterizo que operaba entre Bolivia, Salta, Tucumán y Chile. Como resultado de los procedimientos, siete personas fueron detenidas y otras cinco quedaron supeditadas a la causa.
Las pesquisas estuvieron a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, cuyos efectivos realizaron tareas de inteligencia y trabajos de campo para reconstruir el funcionamiento de la banda.
La causa se inició en abril del año pasado, luego de que las autoridades de Delitos Fronterizos del Ministerio de Seguridad Nacional y la Unidad Fiscal Federal de Salta alertaran sobre la posible existencia de una organización dedicada al contrabando transnacional.
A partir de allí, los investigadores lograron determinar que la estructura criminal estaba liderada por una pareja y conformada por integrantes de su entorno familiar. Según se estableció, uno de los miembros era el encargado de coordinar la logística y los traslados entre Argentina y Bolivia.
La mercadería ingresaba desde el Estado Plurinacional de Bolivia y era trasladada hacia distintos puntos de acopio ubicados en Salta y Tucumán, entre ellos domicilios y locales clandestinos. Desde allí, la carga era enviada hacia Chile. Para evitar controles de las fuerzas de seguridad, la organización utilizaba un sistema de comunicaciones satelitales.
En los primeros días de mayo, los uniformados localizaron depósitos clandestinos e interceptaron dos vehículos sobre la ruta nacional 34. En ese operativo secuestraron atados de cigarrillos y hojas de coca, mientras que cinco personas quedaron vinculadas a la investigación.
Las tareas continuaron y ayer por la mañana se concretaron otros ocho allanamientos en Salta y Tucumán, donde los efectivos incautaron más mercadería de contrabando y avanzaron sobre los nodos logísticos de la organización.
El balance final de los procedimientos incluyó el secuestro de 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca en estado natural, siete vehículos, 17 teléfonos celulares, dos antenas satelitales, dos equipos Handy, artículos de los rubros textil y bazar, además de U$S 40.000.
También fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres mayores de edad. De acuerdo con la estimación oficial, el avalúo total de la mercadería secuestrada supera los $310 millones.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal.
En los operativos participaron además las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” y “Tucumán”, las Unidades de Reconocimiento “Mosconi” y “Tucumán”, y los Escuadrones 45 “Salta”, 20 “Orán” y 55 “Tucumán”.