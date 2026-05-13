Detuvieron a un estudiante salteño acusado de difundir imágenes íntimas falsas creadas con inteligencia artificial
La Justicia investiga a un alumno de la Universidad Nacional de Salta tras la denuncia de 11 jóvenes, quienes lo acusan de crear y difundir imágenes manipuladas con inteligencia artificial. El caso generó conmoción en la comunidad universitaria.
Resumen para apurados
- La policía detuvo a un estudiante de la UNSa en Salta por crear y difundir imágenes íntimas falsas de 11 compañeras usando inteligencia artificial para violentarlas.
- El sospechoso manipulaba fotos de redes sociales para crear montajes sexuales. Tras la denuncia de las víctimas, la justicia secuestró dispositivos y ordenó peritajes informáticos.
- Este caso sienta un precedente legal sobre el uso de IA en delitos de violencia de género. El joven enfrenta cargos por lesiones graves agravadas ante este nuevo tipo de acoso.
La Justicia de Salta avanza en una causa que conmociona a la comunidad universitaria. Un estudiante de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) fue detenido en las últimas horas, acusado de haber creado y difundido imágenes íntimas falsas mediante herramientas de inteligencia artificial, afectando al menos a 11 jóvenes que cursan en distintas facultades.
La investigación está a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, quien confirmó que las presuntas víctimas serían alumnas de la casa de estudios. Según trascendió, las estudiantes afectadas forman parte de espacios vinculados a la defensa de derechos de minorías dentro del ámbito universitario.
Cómo operaba el acusado
De acuerdo con la pesquisa judicial, el sospechoso habría recopilado fotografías reales de las jóvenes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, como Instagram, Facebook y WhatsApp.
Posteriormente, utilizando programas de edición avanzada con inteligencia artificial, habría manipulado esas imágenes para crear montajes de alto realismo con contenido sexual explícito, que luego fueron difundidos en distintas plataformas digitales.
Desde la fiscalía remarcaron el alto grado de sofisticación de las falsificaciones. “La calidad de las imágenes genera confusión y hace difícil demostrar a simple vista que se trata de contenido adulterado”, señalaron fuentes vinculadas a la causa.
El impacto en las víctimas
Las denunciantes tomaron conocimiento de la circulación de las imágenes entre fines de marzo y comienzos de abril. Desde entonces, varias de ellas debieron recibir asistencia psicológica debido a las consecuencias emocionales provocadas por la exposición.
La fiscalía confirmó que ya se dispusieron medidas de restricción para impedir cualquier tipo de contacto del acusado con las denunciantes, ya sea de forma presencial o virtual.
Además, se solicitaron acciones inmediatas a las plataformas donde se compartió el material para lograr su eliminación definitiva.
Allanamiento y secuestro de evidencia
El procedimiento que derivó en la detención fue ejecutado por personal especializado de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta.
Durante el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de la maniobra y reunir nuevas pruebas.
La investigación incluyó tareas de rastreo digital, análisis informático y múltiples testimonios que permitieron identificar al presunto responsable.
La imputación
El estudiante enfrenta una acusación por lesiones graves agravadas por violencia de género en hechos reiterados, en una causa que incorpora el uso de inteligencia artificial como herramienta para la comisión del delito.