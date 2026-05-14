El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

River no sólo ganó. También dejó señales. En un partido atravesado por lesiones, sobresaltos y momentos de sufrimiento, el equipo de Eduardo Coudet derrotó 2-0 a Gimnasia La Plata en el Monumental y se clasificó a las semifinales del Apertura, donde ahora enfrentará a Rosario Central por un lugar en la final. Pero, más allá del resultado, hubo cinco escenas que explicaron por qué River sigue en carrera.