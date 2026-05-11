Condenan a un tucumano por el traslado de nueve kilos de cocaína

Fuga

Cinco meses más tarde, se ubicó el domicilio del sospechoso en San Miguel de Tucumán, se instaló una vigilancia en la zona y el 30 de octubre de 2025 se llevó a cabo un allanamiento. Al irrumpir en el inmueble los efectivos notaron que Luján no estaba allí, pero observaron a un auto Fiat Palio que se aproximó a la vivienda y al percatarse de la presencia policial escapó rápidamente de la escena. Los gendarmes lo persiguieron, pero no lograron capturarlo. En consecuencia se emitió un pedido de captura nacional e internacional.