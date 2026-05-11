Tucumán: la Policía interceptó encomiendas con 48 kilos de marihuana y realizó dos arrestos

A partir del hallazgo, el Juzgado Federal N°3 de Tucumán, a cargo de la jueza Fabiola Padín, ordenó avanzar con una entrega vigilada para identificar a los responsables de la operación. El trabajo investigativo fue realizado en conjunto por personal de la Policía Federal Argentina y efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).