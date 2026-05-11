Tucumán: la Policía interceptó encomiendas con 48 kilos de marihuana y realizó dos arrestos

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán detuvo a dos mujeres y secuestró 48 kilos de marihuana en encomiendas este lunes, tras un operativo iniciado en la frontera con Salta por narcotráfico.
- La droga, enviada desde Orán, fue detectada en el Operativo Lapacho. Mediante una entrega vigilada coordinada con la Justicia Federal, se capturó a las sospechosas en San Miguel.
- El procedimiento desarticuló una red que operaba entre Salta y Tucumán. Se espera que la evidencia incautada permita profundizar la investigación sobre rutas de tráfico regionales.
En el marco del Operativo Lapacho 2026, efectivos de la Dirección de Puestos Fronterizos de Tucumán secuestraron más de 48 kilos de marihuana ocultos en encomiendas y detuvieron a dos mujeres acusadas de integrar una maniobra de narcotráfico entre Salta y Tucumán.
El procedimiento fue realizado por personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 896, bajo directivas del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.
La investigación comenzó el pasado 7 de mayo, cuando efectivos policiales detectaron sustancias estupefacientes escondidas en cinco encomiendas transportadas por la empresa Via Cargo. Los paquetes habían sido enviados desde la ciudad salteña de Orán y tenían como destino final la provincia de Tucumán.
Durante la inspección, los uniformados encontraron 46 envoltorios rectangulares con marihuana compactada, con un peso total de 48 kilos y 264 gramos.
A partir del hallazgo, el Juzgado Federal N°3 de Tucumán, a cargo de la jueza Fabiola Padín, ordenó avanzar con una entrega vigilada para identificar a los responsables de la operación. El trabajo investigativo fue realizado en conjunto por personal de la Policía Federal Argentina y efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).
Como resultado del operativo, este lunes fueron detenidas dos mujeres que se presentaron en una sucursal ubicada en el centro de San Miguel de Tucumán para retirar las encomiendas. Según precisaron fuentes policiales, ambas figuraban como remitente y destinataria de los paquetes.
El titular de la DIGEDROP, comisario general Jorge Nacusse, explicó que la investigación demandó varios días de seguimiento y vigilancia.
“Estamos coronando con éxito una investigación iniciada el jueves pasado, cuando personal de Unidades Especiales interceptó un transporte de encomiendas que llevaba cinco bultos con ropa y, ocultas entre las prendas, picaduras de marihuana que arrojaron un peso de 48 kilos y medio”, señaló.
Nacusse detalló además que la carga realizó un recorrido que incluyó un paso previo por Buenos Aires antes de regresar a Tucumán. “Hemos contado con la colaboración de la Policía Federal, que hizo el seguimiento hasta Buenos Aires y nuevamente a esta provincia”, indicó.
El jefe policial agregó que, tras el retiro de las encomiendas, las sospechosas fueron interceptadas e identificadas por los investigadores. Además del secuestro de la droga, durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la causa.
“De esta manera se logró desarticular completamente esta pequeña organización que traía drogas desde Orán, Salta, hasta Tucumán”, afirmó Nacusse.
La causa quedó encuadrada en una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y continúa bajo supervisión de la Justicia Federal.