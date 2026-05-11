Interceptan un cargamento de 155 kilos de hojas de coca oculto en un camión

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó 155 kg de hojas de coca ocultos en un camión sobre la Ruta 9, Santiago del Estero. El vehículo viajaba desde Salta hacia Buenos Aires con cargamento ilegal.
- El operativo ocurrió en Villa Ojo de Agua. Los agentes hallaron 640 paquetes en las bauleras laterales del rodado. El chofer quedó imputado por infracción al Código Aduanero.
- El procedimiento se enmarca en la intensificación de controles viales en el norte del país para desarticular el transporte de mercadería ilegal hacia los grandes centros urbanos.
Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina secuestraron 155 kilos de hojas de coca en estado natural durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional Nº 9, en la provincia de Santiago del Estero.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección “Villa Ojo de Agua”, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 988 de la mencionada ruta nacional.
El camión había salido de Salta y viajaba hacia Buenos Aires
Según informaron fuentes oficiales, el operativo ocurrió durante la noche del domingo, cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que había partido desde Salta y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.
Al iniciar los controles físicos y documentales sobre el rodado y el conductor, los uniformados detectaron irregularidades en distintos sectores del transporte, lo que motivó una inspección más exhaustiva.
Hallaron 640 paquetes ocultos en las bauleras
Durante la requisa, los efectivos encontraron un total de 640 paquetes con hojas de coca distribuidos en las bauleras laterales del camión.
Tras el pesaje correspondiente, se confirmó que el cargamento alcanzaba los 155 kilos de hojas de coca en estado natural.
Por disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, se ordenó el secuestro de la mercadería y el conductor quedó supeditado a la causa por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Crecen los controles sobre las rutas del norte argentino
Los operativos de control sobre rutas nacionales continúan intensificándose en el norte del país, especialmente en corredores utilizados para el transporte de mercadería ilegal.
En los últimos meses, Gendarmería Nacional Argentina reforzó los procedimientos en rutas estratégicas que conectan provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Santiago del Estero con grandes centros urbanos del país.